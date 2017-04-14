Хасан Рохани зарегистрировал свою кандидатуру для участия в президентских выборах

2017-04-14 18:00 | www.apa.az | 3

Действующий президент Ирана Хасан Рохани зарегистрировал свою кандидатуру для участия в президентских выборах.

Как сообщает АПА со ссылкой на местные СМИ, регистрация кандидатов на президентские выборы в Иране началась в штаб-квартире МВД Ирана. Регистрация продлится 5 дней (до 15 апреля), а затем Совет Стражей Конституции начнёт проверку зарегистрированных кандидатов 16 апреля, окончательный список кандидатов будет опубликован Министерством внутренних дел 26-27 апреля. 19 мая в Иране состоятся 12-е президентские и 5-е выборы в городские и сельские советы, а также парламентские выборы по некоторым избирательным округам.

Отметим, В 2013 году победил на выборах Рохани под лозунгом «Умеренность и развития» За последние 4 года иранскому президенту удалось заключить ядерную сделку, известную как СВПД (ядерное соглашение между Ираном и группой «Большая шестёрка») и снизить инфляцию до самого низкого уровня за последние 10 лет.