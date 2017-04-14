В России четыре человека погибли от отравления угарным газом

2017-04-14 18:00 | www.apa.az | 2

Следствие выясняет обстоятельства гибели четырех человек, в том числе двоих детей, в результате отравления угарным газом в Орловской области.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает региональное управление СК РФ.

«Сегодня в городе Ливны в одном из частных домовладений без признаков насильственной смерти обнаружены тела четырех человек, из них двое несовершеннолетних детей — девочки 9 и 13 лет», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

«Предварительная установлено, что смерть потерпевших наступила в результате отравления угарным газом», — отмечает следствие.