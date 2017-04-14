Названа официальная причина отключения отопления в столичных квартирах

2017-04-14 14:45 | www.oxu.az | 2

В Сураханском, Хатаинском и других районах Баку имеются проблемы с теплоснабжением жилых зданий.

Как передает Oxu.Az, об этом Trend заявил глава отдела обслуживания клиентов ОАО «Азеристиликтеджхизат» Рафиг Алиев.

По его словам, причиной прекращения теплоснабжения в квартирах является предупреждение Производственного объединения «Азеригаз»:

«Теплоснабжение зданий должно быть прекращено 15 апреля в соответствии с сезоном. Но на некоторых территориях ведутся работы на газовых линиях, о чем нас предупредил «Азеригаз». С этой целью на некоторых территориях отключена система отопления. Но на территориях, где есть природный газ, в квартиры подается отопление».

Глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев подтвердил данный факт.

«В результате аварии на газовой линии на некоторых территориях возникли ограничения в подаче природного газа, в связи с чем возникли проблемы с теплоснабжением квартир на этой территории.

Проблема будет устранена в ближайшее время и подачу газа восстановят».

У.А.

