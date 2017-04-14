Apple может купить часть бизнеса Toshiba по производству чипов памяти

2017-04-14 15:00 | www.oxu.az | 2

По данным источников NHK, Apple готова потратить на приобретение по меньшей мере несколько миллиардов долларов. При этом часть бизнеса останется под контролем Toshiba, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

Сейчас, сообщает Reuters, есть четыре претендента на покупку: это американский производитель чипов Broadcom, южнокорейский чипмейкер SK Hynix, основной партнёр Apple Foxconn и Western Digital.

В Apple отказались комментировать эту информацию.

Как сообщалось ранее, Foxconn готова заплатить за бизнес Toshiba 27 млрд долларов, при том что аналитики оценивают активы японской корпорации вдвое дешевле.

Планы японской компании по продаже части бизнеса связаны с крупными финансовыми потерями американского подразделения Toshiba по обслуживанию атомных электростанций в США — Westinghouse Electric на сумму 6,26 млрд долларов.

Н.О.