Грузия и Азербайджан повышают потенциал региона посредством сотрудничества в гуманитарной сфере

2017-04-14 16:54 | www.trend.az | 3

В Тбилиси состоялось третье заседание Совместного управляющего комитета в рамках Программы территориального сотрудничества (EaPTC) Азербайджан – Грузия. Целью встречи являлось обсуждение результатов конкурса проектных предложений, объявленного Европейским Союзом в 2015 году. В совещании приняли участие представители высшего руководства Грузии и Азербайджана, а также представители Программы EaPTC и Делегации ЕС в Грузии. Приоритетными стали проекты, направленные на развитие трансграничной синергии в сфере сельского хозяйства, туризма и экологии, включая повышение готовности к преодолению последствий чрезвычайных ситуаций.



Важным направлением для Программы территориального сотрудничества Азербайджан – Грузия является также улучшение социальной интеграции путем реализации в приграничных регионах различных мероприятий в сфере культуры, образования, молодежи и спорта.



Бюджет конкурса предварительно составляет 1,35 млн евро.