Французский портал: Азербайджан превращается в модель мирного сосуществования культур и религий
2017-04-14 17:05 | www.trend.az | 3
БАКУ/Trend/ - Азербайджан превращается в модель мирного сосуществования культур и религий, говорится в статье заместителя мэра французской коммуны Нёйи́-сюр-Сен Филиппа Карсенти, опубликованной на портале Dreuz.info.
«Азербайджан является удивительной страной не только из-за своей культуры и географического положения, но и из-за позитивного отношения с внешним миром. Эта многоэтническая и мультикультурная страна со своей процветающей экономикой вызывает зависть у некоторых стран. Азербайджан является стратегическим партнером Франции, которым нельзя пренебрегать в регионе, где стабильных стран очень мало», - говорится в статье.
Автор отмечает, что в Азербайджане, где большинство населения - мусульмане, свободно исповедуются и другие религии.
«В то время, когда в Египте взрываются церкви и в западных городах грузовики врезаются в толпу, в Азербайджане христиане свободно посещают церковь. Евреи, проживающие в стране, свободно носят кипу, что немыслимо в большинстве мусульманских стран», - говорится в статье.
Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт является единственной болезненной проблемой страны, отмечается в статье и подчеркивается, что оккупация азербайджанских территорий признана международным сообществом. В статье также упоминаются четыре резолюции ООН по решению конфликта.
«Несмотря на то, что у Азербайджана мощная армия, страна предпочитает мирное разрешение конфликта», - говорится в статье.
Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией
(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)