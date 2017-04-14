Французский портал: Азербайджан превращается в модель мирного сосуществования культур и религий

2017-04-14 17:05 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Азербайджан превращается в модель мирного сосуществования культур и религий, говорится в статье заместителя мэра французской коммуны Нёйи́-сюр-Сен Филиппа Карсенти, опубликованной на портале Dreuz.info.

«Азербайджан является удивительной страной не только из-за своей культуры и географического положения, но и из-за позитивного отношения с внешним миром. Эта многоэтническая и мультикультурная страна со своей процветающей экономикой вызывает зависть у некоторых стран. Азербайджан является стратегическим партнером Франции, которым нельзя пренебрегать в регионе, где стабильных стран очень мало», - говорится в статье.

Автор отмечает, что в Азербайджане, где большинство населения - мусульмане, свободно исповедуются и другие религии.

«В то время, когда в Египте взрываются церкви и в западных городах грузовики врезаются в толпу, в Азербайджане христиане свободно посещают церковь. Евреи, проживающие в стране, свободно носят кипу, что немыслимо в большинстве мусульманских стран», - говорится в статье.

Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт является единственной болезненной проблемой страны, отмечается в статье и подчеркивается, что оккупация азербайджанских территорий признана международным сообществом. В статье также упоминаются четыре резолюции ООН по решению конфликта.

«Несмотря на то, что у Азербайджана мощная армия, страна предпочитает мирное разрешение конфликта», - говорится в статье.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)