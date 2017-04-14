ЦБА может понизить учетную ставку

2017-04-14 15:11 | www.oxu.az | 2

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) может начать снижение учетной ставки в летние месяцы.

Как передает Oxu.Az, аналитическая группа Report заявляет, что ЦБА может рассмотреть возможность снижения процентной ставки на фоне стабилизации курса доллара, роста цен на нефть на мировом рынке, адаптации Азербайджана к новой экономической конъюнктуре, восстановления финансовой стабильности. Отметим, что в последний раз ЦБА повышал учетную ставку с 9,5% до 15% 14 сентября 2016 года.

Оптимизация объема денежной массы постепенно снижает спрос на доллары. По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, импорт в первом квартале 2017 года снизился на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время объемы экспорта увеличились на 49,2%.

«Но следует отметить, что если курс доллара стабилизируется на отметке 1,70 маната, на этом фоне выплата высокой доходности (15%) Центробанком по депозитным аукционам и нотам, а коммерческими банками по вкладам станет невозможной. Начало снижения процентных ставок и стабилизация курса доллара приведет к постепенному отказу населения от долларовых активов», - отмечают аналитики.

Аналитическая группа прогнозирует снижение уровня долларизации вкладов с текущих 80% до 50% к концу года. С началом снижения процентных ставок население начнет размещать долгосрочные вклады под более высокие проценты, в результате коммерческие банки возобновят кредитование в манатах.

У.А.

