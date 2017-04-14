В 2016 г. аудит Счетной палаты охватил 155 учреждений Азербайджана

2017-04-14 17:15 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В 2016 году аудит, проведенный Счетной палатой Азербайджана, охватил 155 учреждений страны.

Об этом в пятницу сказал председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов в ходе обсуждения представленного им отчета структуры за 2016 год на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

Информируя о количестве мер контроля, Гюльмамедов сказал, что в 2016 году Счетная палата провела 77 мер по контролю средств государственного бюджета и внебюджетных государственных фондов, в том числе восемь мер касались доходов госбюджета, 63 - расходов госбюджета, две – кредитов, привлеченных под госгарантию, четыре – средств внебюджетных фондов. 12 из осуществленных мер контроля представляют собой аналитический анализ, 65 – аудит.

Также было осуществлено 19 мер по контролю средств бюджета Нахчыванской Автономной Республики, из которых 10 представляют собой аналитический анализ, девять – аудит.

Председатель структуры отметил, что количество проведенных в 2016 году мер контроля сократилось на 9,8 процента по сравнению с предыдущим годом.

Гюльмамедов добавил, что в 2016 году аудит охватил 155 учреждений страны.

«В целом аудит охватил средства на сумму 5,6 миллиарда манатов, из которых 3,02 миллиарда манатов, или 53,9 процента, составили расходы госбюджета, 277,3 миллиона манатов, или 4,9 процента – средства внебюджетных государственных фондов, 2,3 миллиарда манатов, или 41,2 процента – средства, полученные от деятельности за счет госсредств. В то же время в отчетный период меры контроля над кредитами, привлеченными из международных и местных финансовых организаций под государственную гарантию, охватили средства на сумму 87,9 миллиона долларов. В целом сумма средств, которая была охвачена мерами контроля в отчетный период, на 34,2 процента больше по сравнению с 2015 годом», - сказал председатель палаты.

Гюльмамедов добавил, что в результате осуществленного контроля рядом структур были применены меры дисциплинарного взыскания в отношении 443 человек.

Однако, по его словам, меры дисциплинарного взыскания, примененные некоторыми структурами в отношении допустивших нарушения должностных лиц, были недостаточно жесткими.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)