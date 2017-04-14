Определён самый надёжный вратарь Премьер-лиги Азербайджана
2017-04-14 18:20 | www.apa.az | 3
Определён самый надёжный вратарь Премьер-лиги Азербайджана. Как сообщает apasport.az, 8 команд, участвующие в нынешнем сезоне чемпионата нашей страны предоставили шанс 16 голкиперам.
Речь идёт о тех, кто вышли на поле как минимум в 1 игре. Определена надёжность этой «16-ки» с учётом общего количества игр, проведённых ими в истории Премьер-лиги. Соотношение числа голов, пропущенных ими за всю карьеру в нашем чемпионате, и количества игр показывает, сколько голов они пропустили в среднем за игру.
По этому показателю лидирует украинский вратарь «Габалы» Дмитрий Безотосный. Он пропускает 0,55 мячей в среднем за матч. У голкипера «Карабаха» Ибрагима Шехича этот показатель равен 0,62.
Менее 1 мяча в среднем за игру пропустили ещё два вратаря – Максим Вайло («Нефтчи») и Салахет Агаев («Интер»).
Самые плохие вратари Премьер-лиги защищают честь аутсайдеров. Голкипер АЗАЛ Рашад Азизли пропускает каждый раз 1,97 мячей. Легионеры «Нефтчи» Бобан Байкович и Кршеван Сантини тоже пропустили в каждой встрече более 1,5 голов.
|
|
вратарь
|
среднее количество голов
|
1
|
Дмитрий Безотосный
|
-0,55
|
2
|
Ибрагим Шехич
|
-0,62
|
3
|
Максим Вайло
|
-0,85
|
4
|
Салахет Агаев
|
-0,95
|
5
|
Боян Шаранов
|
-1,00
|
6
|
Фархад Велиев
|
-1,01
|
7
|
Тадас Симаитис
|
-1,15
|
8
|
Орхан Садыхлы
|
-1,27
|
9
|
Шахруддин Магомедалиев
|
-1,29
|
10
|
Анар Назиров
|
-1,36
|
11
|
Агиль Мамедов
|
-1,38
|
12
|
Кямал Байрамов
|
-1,46
|
13
|
Давуд Керими
|
-1,49
|
14
|
Бобан Байкович
|
-1,58
|
15
|
Кршеван Сантини
|
-1,89
|
16
|
Рашад Азизли
|
-1,97