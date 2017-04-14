Определён самый надёжный вратарь Премьер-лиги Азербайджана

2017-04-14 18:20 | www.apa.az | 3

Определён самый надёжный вратарь Премьер-лиги Азербайджана. Как сообщает apasport.az, 8 команд, участвующие в нынешнем сезоне чемпионата нашей страны предоставили шанс 16 голкиперам.

Речь идёт о тех, кто вышли на поле как минимум в 1 игре. Определена надёжность этой «16-ки» с учётом общего количества игр, проведённых ими в истории Премьер-лиги. Соотношение числа голов, пропущенных ими за всю карьеру в нашем чемпионате, и количества игр показывает, сколько голов они пропустили в среднем за игру.

По этому показателю лидирует украинский вратарь «Габалы» Дмитрий Безотосный. Он пропускает 0,55 мячей в среднем за матч. У голкипера «Карабаха» Ибрагима Шехича этот показатель равен 0,62.

Менее 1 мяча в среднем за игру пропустили ещё два вратаря – Максим Вайло («Нефтчи») и Салахет Агаев («Интер»).

Самые плохие вратари Премьер-лиги защищают честь аутсайдеров. Голкипер АЗАЛ Рашад Азизли пропускает каждый раз 1,97 мячей. Легионеры «Нефтчи» Бобан Байкович и Кршеван Сантини тоже пропустили в каждой встрече более 1,5 голов.