Назначен новый председатель правления AccessBank

2017-04-14 18:22 | www.apa.az | 3

В связи с истечением 5-летнего срока полномочий председателя правления AccessBank Михаэля Хоффманна, по решению общего собрания акционеров банка на данный пост назначен Рольф Рейхардт.

Как сообщили АПА-Экономикс в банке, Р.Рейхардт с 2014 года занимал должность исполнительного директора AccessBank по финансам.

«Я рад работать с сильной командой AccessBank и продолжить успешную деятельность моего предшественника. Как один из ведущих банков Азербайджана мы как и всегда будем предлагать нашим клиентам современные и надежные финансовые услуги», - сказал новый председатель.

До AccessBank Рольф Рейхардт более 20 лет работал на различных должностях по управлению рисками в крупнейших банках Германии. Он получил степень доктора философии во Франкфуртском Университете Гете и получил экономическое образование в университетах Окленд в Новой Зеландии, Киль в Германии и Юта в США.