В топ-10 киберугроз по Азербайджану лидирует троян JS/Chromex.Submelius

2017-04-14 15:24 | www.oxu.az | 2

ESET представляет отчет о наиболее активных киберугрозах марта 2017 года. Отчет составлен при помощи облачной системы ESET LiveGrid.

Как передает Oxu.Az, первое место в азербайджанском рейтинге киберугроз занял троян JS/Chromex.Submelius. Эта программа используется злоумышленниками для перенаправления пользователей на веб-страницы с вредоносным ПО.

В прошлом месяце в Азербайджане наблюдалось снижение активности практически всех вредоносных программ из топ-10. Растет только семейство рекламного ПО – Win32/Adware. ELEX, Win32/Adware.PBot и Win32/Adware.HiRu. Эти программы предназначены для демонстрации пользователю нежелательного контента в браузере.

В мировом топ-10 также активизировалось рекламное ПО. Кроме того, отмечен рост трояна JS/TrojanDownloader.Nemucod, загружающего в систему другие вредоносные программы без ведома пользователя. Активность 32 и 64-битной версий трояна-загрузчика Wauchos, напротив, снижается.

В марте 9,21% пользователей ESET NOD32 из Азербайджана столкнулись с попыткой заражения их компьютеров вредоносным ПО.

ESET рекомендует игнорировать подозрительные сайты и ссылки, регулярно обновлять программы и приложения, а также защитить ПК и мобильные устройства современными антивирусными продуктами.