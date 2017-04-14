Рамин Гулузаде принял граждан в Масаллы – ФОТО

2017-04-14 15:30 | www.oxu.az | 2

В пятницу, 14 апреля, министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде в Центре Гейдара Алиева в городе Масаллы принял жителей Астаринского, Лянкяранского, Лерикского, Масаллинского, Ярдымлинского районов и выслушал их обращения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, обращения в основном были связаны с вопросами телекоммуникации, интернета, почтовых услуг, строительства и ремонта дорог и мостов, трудоустройством и другими вопросами. Большинство поднятых вопросов были решены на месте. По поводу других вопросов министр Р.Гулузаде дал поручения руководителям соответствующих структур.

Обращения, не касающиеся полномочий министерства, были перенаправлены в соответствующие органы.

После встречи с гражданами министр Р.Гулузаде провел совещание с участием руководителей телекоммуникационных узлов и почтовых филиалов соответствующих районов, а также региональных отделений и организаций, подведомственных Государственной службе автомобильного транспорта.

На заседании обсуждалась текущая ситуация в сфере телекоммуникаций и транспорта, недостатки, недочеты, качество услуг, жалобы граждан. Было донесено до сведения, что осуществляемые в этой сфере реформы направлены на довольство граждан.

Министр дал руководителям соответствующих участков поручения относительно повышения качества услуг, устранения имеющихся недостатков, отдельного и внимательного подхода к обращению каждого гражданина.

У.А.