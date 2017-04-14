Добывающее предприятие SOCAR в марте ввело в эксплуатацию 57 скважин

2017-04-14 17:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Производственное объединение (ПО) "Азнефть" азербайджанской госкомпании SOCAR в марте ввело в эксплуатацию после капитального ремонта 57 скважин, говорится в сообщении SOCAR, размещенном на сайте компании в пятницу.

Согласно сообщению, в марте было проведено 90 работ по капитальному и 1567 работ по текущему ремонту скважин.

"Прогнозы были соблюдены на 103,4 и 106,8 процента соответственно. В эксплуатацию было введено 57 скважин, с которых в целом было добыто 21,43 тысячи тонн нефти и более 15 миллионов кубометров газа", - говорится в сообщении.

В НГДУ "28 мая" в прошлом месяце в эксплуатацию после ремонта были сданы шесть скважин, что позволило дополнительно добыть 12,89 тысячи тонн нефти, 11,191 миллиона кубометров газа и 607 тонн конденсата.

"В НГДУ "Нефтяные камни" семь из 16 капитально отремонтированных скважин были введены в эксплуатацию. С них было добыто 5,11 тысячи тонн нефти. В целом на остальных НГДУ было введено в эксплуатацию 45 скважин после капремонта, с которых было добыто 3,43 тысячи тонн нефти", - говорится в сообщении.

(Автор: Максим Цурков)