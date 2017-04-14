Азербайджанский депутат предложил дать дополнительные полномочия Счетной палате

2017-04-14 17:34 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Счетной палате Азербайджана должны быть предоставлены полномочия по проведению незамедлительной проверки структур, учреждений, в случае поступления сигнала о совершаемых там правонарушениях, и их своевременному пресечению.

Об этом в пятницу сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Сиявуш Новрузов в ходе обсуждения отчета Счетной палаты за 2016 год на пленарном заседании парламента.

«В стране на протяжении долгих лет формировалось доверие к банкам, однако из-за допущенных некоторыми банками упущений и правонарушений, сегодня в банковском секторе возникли проблемы. Поэтому такие правонарушения надо пресекать во время», - сказал депутат

Депутат также отметил, что присвоенные из госбюджета Азербайджана средства должны быть обязательно возвращены.

«Каким бы не было наказание, вынесенное лицам, присвоившим средства госбюджета, оно не имеет смысла, если эти средства не будут возвращены. Это главное условие. Ведь какой смысл в наказании, если кто-то посредством родственников вывезет присвоенные средства из страны, и они не будут возвращены в бюджет?! Наоборот, государство вдобавок еще будет тратить средства на их содержание в заключении», - сказал Новрузов.

(Автор Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Хазар Ахундов)