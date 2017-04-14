В Армении блок экс-президента требует аннулировать результаты выборов

2017-04-14 18:42 | www.apa.az | 3

Возглавляемый первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном оппозиционный блок «Армянский национальный конгресс — Народная партия Армении» подал заявление в Конституционный суд с требованием аннулировать результаты парламентских выборов.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, ранее альянс обратился с аналогичным требованием в ЦИК, который 9 апреля отклонил заявку, мотивировав это тем, что указанные в ней положения не могут служить обоснованием для признания результатов голосования недействительными, так как нарушений, влияющих на итоги выборов, зафиксировано не было.

«Мы представили заявление от имени альянса и инициативы «Гражданин-наблюдатель». Мы считаем, что во время выборов 2 апреля государство не обеспечили основные принципы — свободное волеизъявление, право на тайное голосование. Был использован административный ресурс», — сказал журналистам адвокат Тигран Егорян.

В результате обращения в КС может быть перенесено первое заседание нового парламента. Согласно конституции, первая сессия вновь избранного Национального собрания созывается в третий четверг после выборов. С учетом того, что ЦИК утвердил результаты голосования 9 апреля, парламент должен был начать работу 27 апреля, однако после подачи иска первое заседание, вероятно, будет перенесено на май. Максимальный срок рассмотрения заявления Конституционным судом – 15 дней.

Отметим, парламентские выборы прошли в Армении 2 апреля. ЕС оказал Армении техническую поддержку в их организации. По окончательным данным ЦИК, в Национальное собрание прошли четыре политсилы из девяти. Возглавляемая президентом страны Сержем Саргсяном правящая Республиканская партия Армении набрала около 49% голосов. Блок «Царукян» армянского бизнесмена Гагика Царукяна набрал около 27%. Оппозиционный блок «Елк» («Исход») — примерно 7,8%, партия «Дашнакцутюн» — почти 6,6%. Для обеспечения стабильного большинства, позволяющего сформировать правительство, партии или партийной коалиции требуется 54% мест в парламенте.