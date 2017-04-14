Астрофизики нашли на Марсе двустворчатые двери для лилипутов

2017-04-14 15:40 | www.oxu.az | 2

Уфологи сообщили, что на Марсе обнаружены крошечные сквозные двери на фото, которые были получены вездеходом Curiosity. Скотт Уоринг получил фото сегодня.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Под большим увеличением уфологии смогли разглядеть сквозные двери ангара. Они предположили, что это может быть владение маленьких неземных существ. Уфологи обосновали свое мнение тем, что вертикальная разделительная линия, очень ровная и не смогла бы образоваться без искусственного вмешательства. Размеры самого здания крошечные. Поэтому на данный момент к выдвинутой гипотезе относятся скептически.

Так как даже при существовании инопланетян размеры конструкции несоизмеримо малы. Ученые и дальше займутся исследованием данного сооружения и будут наблюдать как эта местность меняется и какие преображения происходят всё чаще.

A.C.

