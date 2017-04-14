Фазиль Мустафа: В ресторанах людям скармливают конину и ослятину

2017-04-14 15:47 | www.oxu.az | 3

В последнее время появляются новости об убое лошадей, ослов и собак в районах. Затем мясо этих животных скармливают людям в ресторанах в виде люля-кебаба. За счет этого обогащается какой-то чиновник.

Для наших граждан несбыточной мечтой стала рыба Каспия. Оставим в стороне говядину, нефть и газ. С рыбой что стало? Ведь для нее-то не нужно корма или травы…

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Modern.az, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил депутат Фазиль Мустафа.

«Такие цены заламывают…Граждане нашей страны не могут позволить себе даже ложечку икры. Хотя бы в этой сфере надо контролировать цены», - заявил депутат.

У.А.

