Назначен новый председатель правления азербайджанского AccessBank

2017-04-14 17:42 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В связи с истечением пятилетнего срока полномочий председателя правления AccessBank Михаэля Хоффманна, по решению общего собрания акционеров банка на данный пост назначен Рольф Рейхардт. Доктор Рольф Рейхардт с 2014 года занимал должность исполнительного директора по финансам.

“Я рад работать с сильной командой AccessBank и продолжить успешную деятельность моего предшественника. Мы всё так же будем предлагать нашим клиентам современные и надежные финансовые услуги, как один из ведущих банков Азербайджана», - прокомментировал Рольф Рейхардт.

До прихода в AccessBank Рольф Рейхардт более 20 лет работал на различных должностях по управлению рисками в крупнейших банках Германии. Он получил степень доктора философии во Франкфуртском Университете Гете и получил экономическое образование в университетах Окленд в Новой Зеландии, Киль в Германии и Юта в США.

AccessBank основан в 2002 году такими организациями, как ЧБТР, ЕБРР, МФК, KfW, немецкая консультационная компания LFS Financial Systems (LFS) и AccessHolding. AccessBank, являющийся одним из ведущих банков Азербайджана, предоставляет полный спектр банковских услуг.