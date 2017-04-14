"Мобильная абонентская служба" Azercell в университете ADA (ФОТО)

2017-04-14 17:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Оператор мобильной связи ООО Azercell Telecom оказывает поддержку очередной акции, направленной на обеспечение удобства студентов и преподавателей, в рамках которой 13 и 14 апреля «Мобильная абонентская служба» предоставила свои услуги в Университете ADA совместно с мобильным сервисом «Асан» и министерством налогов.

Представители «Мобильной абонентской службы» Вугар Намазов и Фуад Тахиров оказали поддержку студентам и преподавательскому составу в подключении к сервису ASAN Imza, а также к другим услугам Azercell. Стоит отметить, что компания Azercell, представившая впервые в Азербайджане услуги мобильной электронной подписи – ASAN İmza, открыла 3 своих офисах в центрах «Асан». Клиент Azercell может воспользоваться всеми услугами компании, обратившись в один из таких центров или в любой из офисов Azercell Express, а также получить подробную информацию о тарифах и кампаниях. Также стоит подчеркнуть, что все отделы обслуживания абонентов Azercell, располагающиеся в центрах «Асан», принимают также заявки абонентов, желающих перевести номер телефона сети другого оператора в сеть Azercell. Таким образом, Azercell Telecom продолжает свое успешное сотрудничество с сетью «Асан» с целью обеспечения услуг, как своим абонентам, так и населению страны в целом.

Начиная с сентября 2015 года, «Мобильная абонентская служба» направляется на адреса тех абонентов, которые в силу различных причин не могут прийти в офисы компании. «Мобильная абонентская служба» реализует заявки и пожелания граждан в оперативном порядке, выезжая в районы и города Азербайджана. Во время таких поездок, клиентам предоставляются абонентские услуги, а также весь спектр сервисных услуг, оказываемых компанией Azercell в «AzEx» в офисах. Стоит также отметить, что такая концепция обслуживания клиентов получает очень позитивные отзывы от абонентов по всей стране.

Лидер в сфере мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор ненефтяного сектора ООО Azercell Telecom было основано в 1996 году. Сеть компании, на долю которой приходятся 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирают в качестве оператора Azercell. Мобильный оператор Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM-технологии, систему предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентскую службу онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих три службы из одной точки, мобильную электронную услугу "АСАН Имза" и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем Opensignal и Testmy.net, измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам продемонстрировала самые высокие показатели.