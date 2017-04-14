В этом году 314 учеников не будут допущены к экзаменам за уклонение от занятий

2017-04-14 18:57 | www.apa.az | 4

Государственный экзаменационный центр обнародовал список учеников IX-XI классов, не допущенных к выпускным экзаменам.

Как сообщил АПА глава сектора по работе с прессой и электронными коммуникациями ГЭЦ Ханлар Ханларзаде, 244 учеников IX классов не допущены к выпускным экзаменам, 223 из них за уклонение от занятий, 1 ученик – из-за призыва в армию.

По его словам, из 129 учеников XI классов, которых не допустили к выпускным экзаменам, 10 человек были призваны в армию, 28 – получили неудовлетворительные оценки и 91 человек уклонялся от занятий.

Представитель ГЭЦ отметил, что согласно решениям психологических, медицинских и педагогических комиссий в Минобразования и отделах образования городов (районов) в 2016/2017 учебном году 859 человек были освобождены от выпускных экзаменов.