В России мужчина выстрелил в играющих детей
2017-04-14 15:55 | www.oxu.az | 3
В Оренбурге мужчина открыл огонь по детям, играющим во дворе дома, в результате чего один ребенок попал в больницу, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.
«Неизвестный мужчина из окна многоэтажки произвел несколько выстрелов по детям, игравшим на детской площадке во дворе жилого дома. Один ребенок, 13 лет, госпитализирован», - сообщил источник в Следственном комитете.
По его словам, следователи начали доследственную проверку: опрашиваются свидетели произошедшего, в том числе дети, выясняется личность, причастная к преступлению.
Н.О.