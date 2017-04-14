В России мужчина выстрелил в играющих детей

2017-04-14 15:55 | www.oxu.az | 3

В Оренбурге мужчина открыл огонь по детям, играющим во дворе дома, в результате чего один ребенок попал в больницу, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Неизвестный мужчина из окна многоэтажки произвел несколько выстрелов по детям, игравшим на детской площадке во дворе жилого дома. Один ребенок, 13 лет, госпитализирован», - сообщил источник в Следственном комитете.

По его словам, следователи начали доследственную проверку: опрашиваются свидетели произошедшего, в том числе дети, выясняется личность, причастная к преступлению.

Н.О.