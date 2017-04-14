Жуткая авария в Баку – ПОДРОБНОСТИ + ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-04-14 16:00 | www.oxu.az | 1

Родственник главы торгового центре «Бина» Кябиры Мамедовой сделал заявление в связи с тяжелым ДТП на Зыхском шоссе в Сураханском районе.

Как передает Oxu.Az, племянник К.Мамедовой Валех Мамедов сообщил Sonxeber.az, что является соседом водителя «ВАЗ 2104» (первоначально ошибочно сообщалось, что это «ВАЗ 2107») Гюлаги Гулиева.

«Автомобиль «Mercedes», а также номер 10 AX 002 раньше принадлежали мне. После продажи автомобиля я оформил номер на имя Гюлаги. Машина принадлежала ему.

Родители Г.Гулиева умерли. У него осталось две дочери. Семья уже узнала о произошедшем. Он будет похоронен через час. Мы поможем им, чем можем», - сказал В.Мамедов.

11:32

Стали известны некоторые детали ДТП, произошедшего сегодня утром на Зыхской дороге.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в настоящее время устанавливаются личности погибших.

Сайт пишет, что номерной знак «ВАЗ-2107» ранее числился за двухдверным спортивным автомобилем «Mercedes Benz SLS». Номерные знаки серии «AX» обычно принадлежат юридическим лицам.

Еще один интересный момент заключается в том, что во время аварии на обоих автомобилях отсутствовали передние номера.

Автомобиль марки «ВАЗ-2107» с номерным знаком 10 AX 002 принадлежал «Клинике Кябиры Мамедовой», названной так в честь бизнес-леди, руководителя ТЦ «Бина».

Э.А.

