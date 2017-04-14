До завершения регистрации для участия в «Бакинском марафоне-2017» осталось 6 дней

2017-04-14 18:07 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - До завершения регистрации для участия в «Бакинском марафоне-2017», который пройдет 30 апреля по инициативе Фонда Гейдара Алиева, осталось шесть дней.

До 20 апреля все желающие – как граждане Азербайджана, так и иностранные граждане старше 16 лет - могут пройти регистрацию для участия в марафоне.

Марафон, нацеленный на поддержку развития спорта в Азербайджане, пропаганду здорового образа жизни, объединение людей во имя благородной цели, будет организован при поддержке Управления Приморского Бакинского бульвара и Бакинского олимпийского стадиона. Проект будет реализован компанией "Sport Marketing Group" (SMG).

"Бакинский марафон-2017» стартует от Площади Государственного флага и завершится у Бакинского Олимпийского стадиона, протяженность его составит 21 километр.

Пункты регистрации функционируют в торговых центрах 28 Mall, Port Baku Mall и Gənclik Mall. Пункты регистрации открыты ежедневно с 10:00 до 21:00. Также можно зарегистрироваться в онлайн-режиме на сайте «Бакинского марафона-2017» (www.bakumarathon.az)

Физические лица, желающие принять участие в соревновании, должны будут внести 20 манатов, участвующие от имени компании (от каждой компании должно быть минимум пять участников) - 100 манатов за каждого участника.

Поскольку участие студентов в полумарафоне будет оплачено Фондом Гейдара Алиева, студенты при регистрации вносить оплату не будут.

Для тех, кто прошел регистрацию для участия в марафоне, Организационным комитетом «Бакинского марафона-2017» дважды в неделю - в субботу и воскресенье - проводятся тренировки. В субботу тренировки проводятся в закрытом помещении, в магазине спортивных товаров "Go Sport" в торговом центре Gənclik Mall. В воскресенье тренировки проводятся на открытом воздухе на Приморском Бакинском бульваре и перед Центром Гейдара Алиева. Все прошедшие регистрацию могут принять участие в тренировках.

Награды в «Бакинском марафоне-2017» предусмотрены в двух категориях. Мужчины и женщины, участвующие в марафоне, будут бороться за первые три места. Обладатель первого места получит 3000 манатов, второго места - 2000 манатов, занявший третье место - 1000 манатов, также будут вручены подарки, медали и сертификаты.

Шестерым участникам марафона, занявшим четвертом, пятое и шестое места (по три участника в мужской и женской категориях), будут вручены путевки на двоих в любую выбранную ими европейскую страну.

Участникам, занявшим седьмое и восьмое места, спонсорами «Бакинского марафона-2017» будут вручены различные подарки, девятое и десятое места - подарочный купон на 100 манатов.

Марафон, проводимый в Баку во второй раз, будет организован под девизом «Победи ветер!».

Напомним, что впервые Бакинский марафон был организован первого мая 2016 года, и в нем приняло участие более 7000 человек.

Вырученные от марафона средства будут направлены на проект Фонда Гейдара Алиева, связанный с детскими домами.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)