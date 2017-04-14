Количество участников Бакинского шопинг-фестиваля продолжает расти

2017-04-14 18:11 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Число участников Бакинского шопинг-фестиваля продолжает расти с каждым днем.

С сегодняшнего дня к фестивалю присоединились еще четыре участника, которые до 10 мая будут радовать своих гостей.

Новыми участниками фестиваля стали бренд French Connection, магазин Knock Knock İnteriors, четыре магазина Arçelik, магазин Barutti и Armani Junior.

Покупатели смогут воспользоваться системой возврата НДС, которая распространяется на все товары вышеуказанных магазинов.

Со списком магазинов, прошедших регистрацию, а также присоединившихся к фестивалю, можно ознакомиться по ссылке http://bakushopfest.com/ru/our-stores/. На протяжении месяца эти магазины будут радовать покупателей выгодными предложениями.

Если вы хотите приобрести любимые товары по выгодным ценам, а вдобавок получить обратно часть потраченных средств, спешите делать покупки в магазинах-участниках Бакинского шопинг-фестиваля.

Следующий фестиваль будет проведен в октябре этого года. Согласно Указу и директиве Президента Азербайджана Ильхама Алиева от первого сентября 2016 года, в Стратегической дорожной карте по развитию специализированной туристической промышленности ежегодное проведение и организация торговых фестивалей поручается Бюро конгрессов при Министерстве культуры и туризма Азербайджана.