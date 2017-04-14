Милли Меджлис принял закон о запрете на курение в общественных местах

2017-04-14 16:12 | www.oxu.az | 3

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение вынесен законопроект «Об ограничении использования табачных изделий».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, законопроект определяет законные основы защиты здоровья населения, пропаганды здорового образа жизни, здорового взросления и развития молодежи и детей, профилактики вредных привычек, использование табачных изделий и уменьшение вреда табачного дыма окружающей среде.

Согласно законопроекту, курение табачных изделий запрещается в оздоровительных, научных и учебных заведениях, музеях, библиотеках, кинотеатрах, театрах, зданиях цирка, выставочных и демонстрационных салонах, спортивных соревнованиях, концертных залах и залах, где проводятся другие массовые мероприятия, объектах торгового, бытового и социального обслуживания, зданиях морских (речных) и воздушных портов, железнодорожных вокзалах, автовокзалах (автостанциях), остановках автобусов, международных и местных пассажироперевозках, общих используемых автотранспортных средствах по перевозке пассажиров и легковых такси, лифтах многоэтажных домов и комнатах общего использования, детских площадках, в границах пляжей и др.

Законопроект был принят после голосования.

У.А.

