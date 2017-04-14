Президент Афганистана посетит Азербайджан

2017-04-14 16:20 | www.oxu.az | 2

Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани посетит Азербайджан.

Как передает Oxu.Az, об этом Trend в пятницу сообщил посол этой страны Мохаммад Таги Халили.

По словам дипломата, афганский лидер вместе с главой внешнеполитического ведомства Салахуддином Раббани примет участие во встрече министров стран-участниц формата «Сердце Азии — Стамбульский процесс».

Посол напомнил, что 17 марта в Баку уже состоялось заседание высокопоставленных должностных лиц стран-участниц «Сердце Азии — Стамбульский процесс».

«Встреча, скорее всего, состоится во второй половине года, дата пока уточняется», - сказал дипломат.

Н.О.