С любовью из России в Азербайджан (ФОТО)

2017-04-14 18:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В рамках VI Международного фестиваля народов мира, который открылся в Университете ADA (Азербайджанская дипломатическая академия), Российскую Федерацию представил Российский информационно-культурный центр (РИКЦ) в городе Баку вместе со студентами из России, обучающимися в академии, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

В презентации российского павильона принял участие руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов. Многочисленным посетителям фестиваля был представлен выставочный павильон. Здесь они могли ознакомиться с культурой народов России, изделиями традиционных народных промыслов. Всем посетителя российского павильона были вручены памятные открытки «Россия – любовь без границ» и «День космонавтики».

Состоялся большой праздничный многонациональный концерт, на котором Россию представил студент Азербайджанского государственного экономического университета, лауреат республиканских и международных конкурсов Аслан Азимзаде.

В фестивале принимают участие делегации из более чем тридцати стран.

(Автор: Вугар Иманов)