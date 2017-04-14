На востоке Турции прогремел взрыв, есть погибшие

2017-04-14 18:20 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В ходе операции ВС Турции против террористической организации "Рабочая партия Курдистана" (РПК) прогремел взрыв, в результате чего погибли двое силовиков, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Самодельное взрывное устройство взорвалось на дороге, по которой двигались военные.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет и унес порядка 40 тысяч жизней.

РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Орхан Гулузаде)

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