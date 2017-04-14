В Баку почтили память народной артистки Азербайджана Фатмы Гадри (ФОТО)

2017-04-14 18:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня исполнилось 110 лет со дня рождения одной из первых профессиональных актрис национального театра, народной артистки Азербайджана Фатмы Гадри.

Коллектив Азербайджанского государственного академического национального драматического театра в Аллее почетного захоронения почтил память известной азербайджанской актрисы Фатмы Гадри, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В мероприятии также приняли участие деятели культуры и искусства, актеры, режиссеры, представители СМИ. Председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, художественный руководитель и директор Аздрамы, народный артист Азерпаша Нейматов рассказал о жизни и творчестве Фатмы Гадри, которая вписана золотыми буквами в историю национального театрального искусства.

Было отмечено, что Фатма Гадри - первая азербайджанская актриса, получившая профессиональное образование, и созданные ее на театральной сцене образы оставили неизгладимый след в сердцах зрителей. Фатма Гадри также занималась педагогической деятельностью, взрастив не одно поколение талантливых актеров.

Народные артисты Азербайджана Рафиг Азимов и Гаджи Исмайлов отметили, что Фатма Гадри была одной из самых ярких и выдающихся представительниц национального театра, посвятила всю свою жизнь сцене, ее вклад в развитие азербайджанской культуры неоценим.

Фатма Гадри родилась 14 апреля 1907 года в Одессе. В 1926 году окончила педагогический и театральный техникумы в Баку и начала выступать в Бакинском тюркском рабочем театре, в 1932 году выступала на сцене Бакинского русского драматического театра, а с 1935 года - в Азербайджанском государственном драматическом театре. Скончалась 29 февраля 1968 года в Баку.

(Автор: Вугар Иманов)