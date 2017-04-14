Минздрав Азербайджана прокомментировал ввоз в страну китайских лекарств под видом европейских (Эксклюзив)

2017-04-14 18:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На фармацевтическом рынке Азербайджана иногда встречаются случаи реализации лекарств, ввезенных в страну без разрешения минздрава, не прошедших государственную регистрацию и не имеющих сертификата качества, сообщили в пятницу Trend в Центре аналитической экспертизы минздрава, комментируя утверждения о том, что в страну ввозятся китайские лекарства под видом европейских.

«В таких случаях минздрав предпринимает соответствующие шаги по изъятию из продажи этих лекарств», - сказали в центре.

В соответствии с законом «О лекарственных средствах», для импорта и использования лекарства оно должно пройти госрегистрацию, сказали в центре.

В ходе этой процедуры лекарственное средство проходит определенные экспертизы, препарату выдается регистрационный номер и после этого его включают в Государственный реестр лекарственных средств. Только после этого разрешается ввоз и использование данного препарата в стране.

В центре сообщили, что с 2015 года проводятся инспекционные проверки GMP (система норм, правил и указаний в отношении производства лекарственных средств) производителей. «При инспекции предприятия-производителя проверяются соответствие качества сырья, оборудования, профессиональный уровень работников, система документации и другие стандарты GMP Всемирной организации здравоохранения. Эти проверки проводятся систематически. После государственной регистрации с каждой серии лекарственного средства, которое будет ввезено в страну, берутся образцы для лабораторных анализов с участием специалистов Государственного таможенного комитета и Центра аналитической экспертизы минздрава. Если качество лекарственного средства отвечает требованиям нормативно-технических документов, то ему выдается сертификат качества и разрешается ввоз в страну. В противном случае импорт препарата не разрешается с указанием причины», - сказали в центре.

Такие европейские компании, как "Mentolatum Company Limited" (Шотландия, Соединенное королевство), ОАО "Sofarma" (Болгария), "Slovfarm d.o.o" (Словения), "Glaxo Welcome UK Limited" (Великобритания), "Ferring GmbH" (Германия), имеют производственные участки в КНР, и в Азербайджане зарегистрированы лекарства 40 наименований от 16 производителей, находящихся в Китае, сказали в центре.

Ранее зампред парламентского комитета по здравоохранению Муса Гулиев сказал, что в комитет поступают обращения о том, что некоторые фармацевтические компании отправляют в Азербайджан лекарства китайского производства под видом европейских.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)