Новые азербайджанские беспилотники смогут уничтожать военную технику

2017-04-14 16:43 | www.oxu.az | 2

В текущем году планируется запустить в серийное производство созданные на предприятиях министерства оборонной промышленности и рекомендованные к принятию на вооружение снайперскую винтовку «Yalquzaq», ручной пулемет специального назначения, автоматический гранатометный комплекс, автоматы различных калибров, ручную гранату типа «Ф-1» и прочие изделия.

Как передает Oxu.Az, на коллегии ведомственных учреждений МОП, посвященной итогам первого квартала 2017 года, сообщили о начале интенсивных работ по созданию нового типа беспилотного летательного аппарата «Zərbə-KМ» (осколочно-фугасный с увеличенной силой действия), БПЛА «Zərbə-KH» (с кумулятивной боеголовкой), успешно прошедшего испытания и запущенного в серийное производство после презентации и способного определить и уничтожить с расстояния 100 км живую силу врага, военную технику и военные объекты.

Было отмечено, что в то же время начались работы по проекту импульсного излучения в двух направлениях – установка электромагнитного импульса для бронетехники и авиабомба, создающая высоко-импульсивное электромагнитное излучение.

Н.О.

