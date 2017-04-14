Путин заработал меньше денег в 2016 году

2017-04-14 16:50 | www.oxu.az | 2

Президент России Владимир Путин заработал в 2016 году 8,858 млн руб. против 8,891 млн руб. в 2015 году.

Как сообщает Oxu.Az, об этом говорится в декларации об имуществе и доходах президента, размещенной на сайте Кремля.

Согласно декларации, в распоряжении Путина находятся: земельный участок площадью 1500 кв. м, одна квартира — 77 кв. м и гараж — 18 кв. м.

Также президент России указал в своей декларации две машины марки «ГАЗ» (ГАЗ М21), одну машину «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф».

Н.О.