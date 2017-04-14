Узбекистан разрабатывает проект по улучшению инвестиционного климата

2017-04-14 19:12 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Повышение инвестиционной привлекательности Узбекистана требует кардинально новых подходов. Об этом сказал первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса (верхняя палата парламента) Садык Сафаев в пятницу на первом заседании Международного пресс-клуба.

По словам сенатора, «вопрос улучшения инвестиционного климата — это органическая часть внешней политики и внешнеэкономической деятельности» Узбекистана.

Как сказал Сафаев, в Узбекистане сделано много для улучшения условий для бизнеса, но «нам не удалось создать конкурентоспособную инвестиционную среду».

Для создания благоприятного инвестиционного климата руководство страны разрабатывает новый проект «Инвестиционный климат Республики Узбекистан», который включает в себя решение трех пакетов вопросов, в том числе вопросы изменения законодательства, регуляторной политики (таможенная, налоговая политика, визовые вопросы) и различные сценарии либерализации валютного рынка.

Поддержку правительству в разработке проекта оказали Программа развития ООН (ПРООН) и Всемирный банк

Говоря о вопросе либерализации валютного рынка, сенатор сказал, что «либерализация валютного рынка, как и либерализация экономики, всегда имеет цену, но задержка или отсутствие реформ имеет гораздо большую цену».

«Над этим идет работа, идут соответствующие расчеты. Самое главное — есть ясное понимание того, что это нужно сделать, есть политическая воля для этого», - сказал Сафаев.

Необходимо совершенствовать банковскую систему, которая до сих пор не стала по-настоящему действенным институтом привлечения инвестиций и мобилизации средств для последующего направления в экономику,

Еще одним направлением по улучшению инвестиционного климата является необходимость развития фондового рынка.

«К сожалению, он практически отсутствует как фактор внутренних инвестиций, хотя есть огромный потенциал для развития и реализации экономических проектов», - сказал Сафаев.

Кроме того, в Узбекистане неравномерно распределены потоки инвестиций по регионам страны, которые сосредоточены в основном в четырех областях.

По его мнению, необходимо изменить статус местных органов власти, так как в нынешней ситуации они не имеют достаточно полномочий в вопросе привлечения инвестиций. Большие проблемы в регионах также с устойчивым обеспечением поставок электроэнергии, с доступом к ИКТ.

Важным моментом, по мнению сенатора, является совместное изучение негативного и положительного опыта других стран для ознакомления с ним тех, кто будет осуществлять эти реформы в Узбекистане.

Решение о введении должности первого заместителя председателя Сената было принято на пленарном заседании верхней палаты парламента Узбекистана в декабре 2016 года в целях повышения роли парламента в вопросах осуществления внешнеполитической деятельности, привлечения иностранных инвестиций и современных технологий в регионы Узбекистана, а также усиления парламентского контроля в данной сфере. Тогда же на эту должность был избран Садык Сафаев, занимавший пост председателя комитета Сената по внешнеполитическим вопросам.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)