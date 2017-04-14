В Коми загорелась нефтяная скважина "Лукойл"

2017-04-14 19:14 | www.trend.az | 3

Нефтяная скважина горит на площади порядка 600 квадратных метров на месторождении в Усинском районе Республики Коми РФ, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах республики.

"Предварительно, горение в обваловке на площади 600 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, скважина принадлежит компании "Лукойл". Борьбу с огнем сейчас ведут 185 человек и 84 единицы техники. Обстоятельства возгорания выясняются.