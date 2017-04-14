HESTORUEX - Конгресс и выставка здравоохранения, альтернативного и спортивного медицинского туризма – ФОТО

2017-04-14 17:00 | www.oxu.az | 3

6-9 апреля в турецкой провинции Анталья прошел конгресс и выставка здравоохранения, альтернативного и спортивного туризма HESTORUEX. В мероприятии, организованном Ассоциацией оздоровительного туризма Турции, участвовали более 4000 тысяч делегатов из 150 стран. Были проведены семинары, мастер-классы, встречи в формате B2B с участием страховщиков, специалистов по туризму, представителей отелей.

Как передает Oxu.Az, в официальной церемонии открытия приняли участие министр иностранных дел Турции, депутат Великого национального собрания от Антальи Мевлют Чавушоглу, министр экономики Нихат Зейбекчи, министр культуры и туризма Наби Авджи, министр молодежи и спорта Акиф Кылыч и министр здравоохранения Реджеп Акдаг.

В своем выступлении М.Чавушоглу поделился своими ожиданиями от выставки, отметив, что надеется подписать контракт на 15 млрд лир. Он подчеркнул, что Турция является одной из ведущих стран мира в сфере медицинского туризма, больницы страны оборудованы современным и качественным медицинским оборудованием.

В Турции было построено 30 городских больниц, в том числе городская больница Антальи на 1500 коек, отметил министр.

В то же время министр выразил надежду, что Анталья в 2017 году примет 20 международных турниров.

Важным моментом Конгресса и выставки здравоохранения, альтернативного и спортивного медицинского туризма для Азербайджана стало подписание договора между THTC (Турецкая ассоциация медицинского туризма) и компанией «Gilan Tourism» об открытии THTC сетевого офиса в Азербайджане (офис ООО «Gilan Tourism», пр.Тбилиси 38, Баку) и присвоении офису системы Map2Heal. Директором сетевого офиса Турецкой ассоциации медицинского туризма в Баку назначен представитель ООО «Gilan Turizm» Фарид Меджидов.

В ходе мероприятия представляющие Азербайджан врачи рассказали о важности медицинского туризма, провели встречи в направлении налаживания взаимного сотрудничества. Присутствовавшие на встрече иностранные специалисты медицинского туризма подчеркнули, что заинтересованы в налаживании близких связей с Азербайджаном в этой сфере.

5-8 апреля 2018 года это престижное международное мероприятие вновь состоится в Анталье. Цель очередного мероприятия – собрать вместе 5 тыс. участников из 175 стран и поделиться приобретенным за это время опытом, обозначить новые перспективы.

Сабина Самидхан

