Главы МИД России, Сирии и Ирана обсудили расследование химатаки в Сирии и переброску войск США

2017-04-14 19:22 | www.trend.az | 3

Тема переброски американской военной техники к границе между Сирией и Иорданией обсуждалась 14 апреля на трехсторонних переговорах глав МИД России, Сирии и Ирана - Сергея Лаврова, Валида Муаллема и Мохаммада Джавада Зарифа, передает ТАСС.

Кроме того, стороны рассмотрели ситуацию вокруг расследования предположительно совершенной четвертого апреля химической атаки в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб. Министры также затронули возможные совместные шаги, которые должны быть направлены на недопущение эскалации напряженности в Сирии и срыва политического процесса.

В трехстороннем формате на российско-иранско-сирийских переговорах обсуждалась переброска американской военной техники на границу между Сирией и Иорданией.

"Эта тема действительно активно продвигается в СМИ, и также есть некоторые доклады о мобилизации сил, о том, что США перебросили военную технику к южным границам с Иорданией, - сказал Муаллем. - Этот вопрос мы обсудили, и подтверждаю вам, что у нас есть общие процедуры против любой агрессии, которая могла бы произойти в отношении сирийской территории".

В ряде арабских СМИ в последнее время тиражируются сообщения о неких планах Иордании, Великобритании, США, Израиля и Саудовской Аравии по открытию нового фронта против сирийской армии на юге страны. Для этого Соединенные Штаты, как утверждают издания, уже перебросили военную технику на границу с Иорданией.

"Видели эти сообщения, постарались попытаться прояснить, о чем идет речь. Нам неофициально дали понять, что речь идет якобы о том, чтобы перерезать линии коммуникации между позициями ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта" - прежнее название ИГ - прим. ТАСС) в Сирии и Ираке. Будем продолжать этим вопросом заниматься, потому что борьба с терроризмом - это единственное, что должно происходить на территории Сирии в плане применения вооруженной силы", - сказал Лавров.

На переговорах министры также обсудили ситуацию вокруг расследования якобы имевшей место химической атаки в Хан-Шейхуне четвертого апреля этого года.

Ситуация вокруг сирийского города Хан-Шейхун (провинция Идлиб) - это сфабрикованная акция, Дамаск не использует отравляющие вещества, заявил на пресс-конференции после окончания переговоров глава сирийского МИД. "Сирийские ВВС не поражали никаких целей в Хан-Шейхуне химическим оружием", - сказал Муаллем.

По его словам, Дамаск не использует химоружие ни против террористов, ни против своего народа. "Мы осуждаем любое использование химического оружия, где и когда бы это не происходило. Именно поэтому пошло наше требование сформировать международную экспертную группу, чтобы она посетила Хан-Шейхун и авиабазу Шайрат (провинция Хомс)", - добавил министр. При этом он подчеркнул, что у американского удара по сирийской авиабазе после химатаки в Хан-Шейхуне "нет никакого оправдания, а значит это агрессия против суверенитета Сирии".

Четвертого апреля агентство Reuters со ссылкой на базирующийся в Лондоне "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (The Syrian Observatory for Human Rights) сообщило, что в Хан-Шейхуне якобы после авиаудара сирийских или российских самолетов от отравления "токсичным газом" погибли десятки мирных жителей. Российские и сирийские военные отвергли свою причастность к произошедшему. В ночь на 7 апреля США по приказу президента Дональда Трампа нанесли ракетный удар по военному аэродрому в провинции Хомс, с которого, по мнению Вашингтона, вылетели самолеты для нанесения удара по Хан-Шейхуну.

Россия, Иран и Сирия настаивают на непредвзятом и объективном расследовании предположительного использования химического оружия в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, проверками должна заниматься команда ОЗХО, сформированная "на сбалансированной, в том числе с географической точки зрения, основе".

Как отметил российский дипломат, министры трех стран подтвердили свою позицию относительно атаки США на военный аэродром в провинции Хомс. "Она едина, - подчеркнул Лавров. - Речь идет об акте агрессии и грубом нарушении международного права и Устава ООН". "Настаиваем, чтобы США и их союзники уважали суверенитет Сирии и не допускали каких-либо действий, как акция 7 апреля, которые чреваты самыми серьезными последствиями не только для региона, но и глобальной безопасности, для тех основ, на которых зиждется международное право и миропорядок", - сказал он.

"Ощущается сопротивление предложению о проведении независимого и объективного расследования, что проявилось накануне на специальной сессии исполнительного совета Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), - указал Лавров. - Мы не смиримся с такими попытками и будем добиваться установления истины".

Попытки сорвать формирование комиссии по расследованию происшедшего в Сирии предпринимают люди с нечистой совестью, уверен глава МИД РФ. "Множатся свидетельства того, что это была инсценировка, я имею в виду инцидент с применением химического оружия в провинции Идлиб, - сказал министр. - Публикации, которые сейчас появляются, в том числе в США, в Великобритании, которые отражают мнение профессиональных экспертов, говорят о том, что слишком много несоответствий в той версии, которой попытались оправдать агрессивную акцию 7 апреля и которую попытались протащить в резолюции СБ ООН два дня назад".

Москве непонятно, почему представители Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) не выезжают на территории, подконтрольные оппозиции, для расследования инцидентов в Сирии. "Когда выдвигаются обвинения в адрес сирийского правительства, то реакция ОЗХО следует в течение нескольких дней, они выражают свою озабоченность, - отметил Лавров. - Но никогда они не выезжают на места происшествий, которые происходят на территории, подконтрольной вооруженной оппозиции, ссылаясь на то, что небезопасно. Таким дистанционным образом анализировать происходящее мы считаем недопустимым".

"В случае с инцидентом в Идлибе 4 апреля имеется, кстати, заявление лидера так называемого Высшего комитета по переговорам (ВКП) Рияда Хиджаба о том, что они поддерживают независимое расследование. Если это так, то это означает, что руководитель достаточно крупной оппозиционной группировки, которую поддерживают некоторые страны региона, готов, по сути дела, гарантировать безопасность инспекторов, которые должны приехать в Идлиб и взять соответствующие пробы, - добавил Лавров. - Нам говорят по-прежнему, что это не очень безопасно, но каких-либо убедительных аргументов (в подтверждение) привести не могут".

В свою очередь глава МИД Сирии подчеркнул, что Дамаск не согласится с проведением ОЗХО расследования не на месте событий, а в Турции, где члены организации намерены собрать некие "пробы". "У ОЗХО есть миссия, которая работает, но в Турции: они собирают "пробы" в Турции. Мы не согласимся с проведением такого расследования, поскольку оно идет на пользу американской агрессии", - сказал Муаллем.

Он также подчеркнул, что Сирия готова оказывать содействие проведению расследования на месте событий. "Но США не хотят честного расследования инцидента, которое можно было бы провести в Хан-Шейхуне и на аэродроме Шайрат", - добавил он.

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о своим сирийским коллегой согласился глава МИД РФ. Он указал на необходимость поддержать предложение России и Ирана о том, чтобы расследованием занималась ОЗХО, но при участии независимой группы экспертов из стран региона, России, США и Европы. "Если наши коллеги из США так убеждены, что их версия является единственно верной, то им нечего бояться", - сказал он.

"Единственный аргумент, который выдвигают - обвиняют нас в недоверии ОЗХО, - отметил глава МИД. - Заявляют, что механизм по расследованию фактов был одобрен СБ ООН. Это правда, там так и записано, что СБ ООН поддерживает создание такого механизма и рассчитывает, что он свою работу будет выполнять добросовестно".

"Мы подписались под этим. Но мы не подписывались под тем, что механизм будет работать дистанционно, не будет направлять экспертов на места инцидентов, будет скрывать методы взятия проб, - подчеркнул Лавров. - И уж конечно мы не подписывались под тем, что механизм обязательно должен возглавляться двумя подданными Великобритании".

На переговорах, сообщил российский министр, обсуждались "возможные совместные шаги, которые направлены на недопущение эскалации напряженности в Сирии и недопущение того, чтобы попытки, которые сейчас предпринимаются и нацелены на то, чтобы сорвать политический процесс, не увенчались успехом". "Убеждены в безальтернативности политико-дипломатического урегулирования сирийского кризиса через инклюзивный национальный диалог с участием представителей всего спектра оппозиции на основе резолюции 2254 СБ ООН, в которой четко зафиксировано: только сирийский народ будет решать судьбу Сирии", - сказал он.

"Продолжим оказывать правительству Сирии всю необходимую поддержку для восстановления мира, экономики, гражданской инфраструктуры и для решения острых гуманитарных проблем пострадавшего сирийского населения", - подчеркнул Лавров. Особое внимание на переговорах было уделено "необходимости наращивания совместной работы по ликвидации террористического очага на территории Сирии". "Высказываемся за объединение усилий всего мирового общества в интересах создания широкого антитеррористического фронта", - отметил глава российского МИД.

Москва, Тегеран и Дамаск продолжат вместе бороться с терроризмом в Сирии, заявил по итогам переговоров глава МИД Сирии Валид Муаллем. Он выразил благодарность России и Ирану за поддержку усилий сирийского руководства в деле борьбы с терроризмом. "Подтверждаю, что мы продолжим очищать землю Сирии от терроризма", - сказал он.

На двусторонней встрече глав МИД России и Ирана сегодня тема антитеррора также была одной из основных. "Россия и Иран давно и упорно сотрудничают в борьбе с международным терроризмом во всех его проявлениях, прежде всего в Сирии", - сказал Лавров. "Это происходит параллельно с нашими усилиями по обеспечению прекращения огня между правительством Сирии и вооруженной оппозицией, а также параллельно с усилиями по налаживанию политического процесса", - добавил он.

В свою очередь руководитель иранского дипведомства отметил, что России и Ирану необходимо укрепить сотрудничество в борьбе с терроризмом в регионе Ближнего Востока на фоне действий ряда государств, которые оказывают поддержку этому явлению. "Развитие действий экстремистов в нашем регионе приводит к тому, что мы должны интенсифицировать сотрудничество между нашими странами, которые на самом деле борются с терроризмом и экстремизмом", - сказал Зариф.