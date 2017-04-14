В Шемкире в доме прогремел взрыв, пострадал один человек

2017-04-14 20:18 | www.apa.az | 2

В Шемкире в доме прогремел взрыв, пострадал один человек. Как сообщает западное бюро АПА, инцидент произошел в селе Ирмаджлы. Взрыв прогремел, когда жительница села Марданова Назиля Танрыверди гызы 1976 г.р. пыталась поджечь газовую плиту. Женщина была доставлена с тяжелыми ожогами в Шемкирскую районную больницу, а оттуда в одну из больниц Гянджи.

Из-за тяжелого состояния планируется перевести пострадавшую в одну из специализированных клиник столицы.