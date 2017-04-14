Эрнст пообещал, что Самойлова выступит на «Евровидении - 2018»

2017-04-14 17:12 | www.oxu.az | 2

Певица Юлия Самойлова выступит от России на конкурсе «Евровидение» в 2018 году, это обсуждалось с Европейским вещательным союзом, заявил журналистам в пятницу гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Это выбор Европейского вещательного союза, потому что они являются организаторами конкурса и, мне кажется, они в первую очередь должны следить за соблюдением правил, которые предусматривают, что сторона, которая проводит конкурс, может вводить ограничение на участие. Мы обговаривали это с Европейским вещательным союзом, они знают, что от России будет участвовать Юлия Самойлова», - сказал Эрнст, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Самойлова участвовать в конкурсе в 2018 году.

Европейский вещательный союз (EBU) ранее официально подтвердил, что Россия не примет участие в «Евровидении - 2017», поскольку не согласилась на предложенные альтернативы после отказа Украины пустить в страну участницу конкурса от России Юлию Самойлову. EBU предлагал России транслировать выступление певицы через спутник либо сменить конкурсанта.

Первый канал назвал эти варианты неприемлемыми и заявил, что не будет транслировать «Евровидение - 2017». В сообщении Первого канала говорится, что отказ украинской стороны считается абсолютно необоснованным, и «причиной его, безусловно, является попытка Украины политизировать конкурс, целью которого на протяжении 62-летней истории было объединение людей».

A.C.

