Жуткая авария в Баку: Трое сгорели заживо – ФОТО + ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-04-14 17:19 | www.oxu.az | 1

Появилось видео тяжелого ДТП, произошедшего сегодня на Зыхской дороге.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, загоревшийся «ВАЗ 2104» сняли на видео проезжавшие водители.

По предварительной версии, причиной возгорания стала протечка бензобака. Ни у одного собравшихся водителей не было огнетушителя, поэтому потушить пламя до приезда пожарных не удалось.

10:08

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого сгорел автомобиль.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в Сураханском районе, на Зыхском шоссе

Автомобиль «ВАЗ-2107» столкнулся с автомобилем KIA. В результате столкновения возгорелся автомобиль «ВАЗ-2107».

К месту происшествия привлечены спасатели государственной пожарной службы и службы спасения в особо рискованных ситуациях МЧС.

Все три пассажира автомобиля «ВАЗ-2107» сгорели. Как удалось выяснить АПА, это водитель «ВАЗ-2107» Гюльага Гулиев, 1973 года рождения, пассажиры автомобиля – Эльчин Садыгов, 1973 года рождения и его брат, Намиг Садыгов, 1968 года рождения..

По факту ведется расследование.

09:34

Сегодня в бакинском поселке Зых на ведущей в аэропорт дороге произошло тяжелое ДТП.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, авария произошла рано утром.

Автомобиль марки «Kia» столкнулся с «ВАЗ 2107». В результате «ВАЗ» загорелся. По предварительным данным, погибли два человека, находившихся в автомобиле.

Э.А.

