Отравились 9 учащихся одной из бакинских школ

2017-04-14 19:33 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В средней школе №22 в поселке Маштага Сабунчинского района Баку в пятницу отравились девять учащихся.

По предварительным данным, причиной отравления стало кондитерское изделие, принесенное одним из учеников пятого класса по случаю своего дня рождения.

Отравившиеся школьники доставлены в Объединённую детскую инфекционную больницу № 5.

Как сообщили Trend в больнице, в настоящее время восемь детей находятся в отделении реанимации, один школьник получает лечение в общей палате.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)