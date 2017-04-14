Президент Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана с праздником Пасхи

2017-04-14 19:57 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу поздравил православную христианскую общину Азербайджана с праздником Пасхи.

"Сердечно поздравляю вас со священной Пасхой, желаю вам здоровья и счастья! Между различными народами, столетиями проживающими в Азербайджане, существовали традиционные отношения дружбы и братства, отдельные религии и верования осуществляли деятельность в условиях взаимного уважения и доверия. Сегодня наша страна известна в мире как край образцовой толерантности и мультикультурализма. Мы расцениваем это как большой успех национальной государственности, считаем сохранение историко-духовного наследия и этнокультурного разнообразия, пропаганду и поощрение общественных отношений, опирающихся на мультикультуральные традиции, одним из важнейших направлений нашей деятельности.

Неслучайно в последние годы стало уже традицией проведение в нашей стране представительных международных мероприятий, посвященных проблемам межцивилизационного и межрелигиозного диалога, которые представляют особую актуальность для всего человечества. На современном этапе развитие языка и культуры национальных меньшинств, сохранение этнорелигиозного разнообразия, историко-духовного наследия являются одним из вопросов, к которым Азербайджанское государство относится с особым вниманием и заботой, мы и дальше будем продолжать усилия в этом направлении.

Сегодня Азербайджан, как и на протяжении всей истории, является родиной для каждого проживающего здесь человека, независимо от религии, языка, национальной принадлежности. Надеюсь, что наши соотечественники-христиане и впредь будут делать все возможное для выполнения ключевых задач, стоящих перед независимой Азербайджанской Республикой, утверждения гражданского согласия, общественно-политической стабильности в обществе, еще более активизируют усилия во имя счастливого будущего нашего народа.

Пасха, являющаяся символом обновления, спокойствия, согласия и милосердия, ежегодно торжественно отмечается в Азербайджане. В этот радостный день желаю вам праздничного настроения, а вашим семьям – радости и благосостояния. С праздником!", - говорится в поздравлении главы государства.