Полиция ищет близких сбитого пешехода – ФОТО (18+)

2017-04-14 17:37 | www.oxu.az | 3

В четверг, 13 апреля, около 00:10 часов ночи на дороге Баку-Сумгайыт произошло тяжелое ДТП.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, возле поста Государственной дорожной полиции в поселке Сарай неизвестный сбил мужчину 30-40 лет и уехал.

Пешеход скончался на месте.

Как сообщили в Управлении Государственной дорожной полиции, у мужчины не было никаких документов, поэтому его личность установить не удалось. Всех, кто узнал человека на фото, просьба обращаться на горячую линию Управления государственной дорожной полиции 902 или службу 102 МВД. Позвонившим гарантируется анонимность.

Э.А.

