Эксперт: Запрет на сигареты станет причиной конфликтов
2017-04-14 17:49 | www.oxu.az | 2
В Азербайджане запрет на курение в некоторых общественных местах (ресторанах, кинотеатрах и т.д.) приведет к уменьшению клиентов.
Об этом Oxu.Az заявил председатель Общества свободных потребителей Эюб Гусейнов, комментируя принятие парламентом законопроекта «Об ограничении использования табачных изделий».
Он отметил, что азербайджанское общество пока не готово к принятию такого закона:
«Если в ресторане взять клиента под локоть и попросить его выйти курить на улицу, то это приведет к конфликтам, лишней головной боли. В результате число клиентов уменьшится».
Э.Гусейнов предложил в качестве выхода организовать отдельные залы для курения.
Он также отметил, что при принятии законопроекта не была уточнена сумма штрафа.