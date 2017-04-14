Эксперт: Запрет на сигареты станет причиной конфликтов

2017-04-14 17:49 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане запрет на курение в некоторых общественных местах (ресторанах, кинотеатрах и т.д.) приведет к уменьшению клиентов.

Об этом Oxu.Az заявил председатель Общества свободных потребителей Эюб Гусейнов, комментируя принятие парламентом законопроекта «Об ограничении использования табачных изделий».

Он отметил, что азербайджанское общество пока не готово к принятию такого закона:

«Если в ресторане взять клиента под локоть и попросить его выйти курить на улицу, то это приведет к конфликтам, лишней головной боли. В результате число клиентов уменьшится».

Э.Гусейнов предложил в качестве выхода организовать отдельные залы для курения.

Он также отметил, что при принятии законопроекта не была уточнена сумма штрафа.

У.А.

