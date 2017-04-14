Başbakan Yıldırım: Milletin kardeşliğini güçlendirmek için mücadele veriyoruz

2017-04-14 20:32 | www.trend.az | 1

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Sincan ilçesindeki Lale Meydanı'nda partisince düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti.

"En başından beri duruşumuz çok net" diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak. Bunun dışında hiçbir şeyi bu millet kabul etmez. Ne federasyonu ne eyaleti ne de bir ayrışmayı asla kabul etmeyiz, buna fırsat vermeyiz. 15 yıldır biz Türkiye'nin birliğini, beraberliğini, milletin kardeşliğini güçlendirmek için mücadele veriyoruz. İnşallah 16 Nisan'da sandıklardan 'evet' çıkacak, Türkiye kazanacak."

Başbakan Yıldırım, bir yandan 18 maddelik değişikliği millete anlattıklarını, bir taraftan da ana muhalefetin yalan yanlışla milletin kafasını karıştırmasının önüne geçmeye çalıştıklarını kaydetti.

Vatandaşın, anayasaya kim karşı çıkıyorsa, ona bakıp karar vermesi gerektiğine dikkati çeken Yıldırım, şunları söyledi:

"Terör örgütü, Kandil karşı çıkıyor mu? 'Evet çıkarsa biz biteriz.' diyor. Evet çıkacak siz de biteceksiniz. Kandilinizi söndüreceğiz. O yaptığınız zulümlerin, ölümlerin hesabını soracağız. Başka kim karşı çıkıyor? FETÖ karşı çıkıyor. Almanya'da, içeride dışarıda sürekli propaganda yapıyor. 'Aman hayır verin, hayır verin' diyor. Bu millet pazar günü bunun cevabını verir mi? O zaman siz görürsünüz. Başka kim karşı çıkıyor? Avrupa ülkelerinin bazıları da karşı çıkıyor. Öylesine karşı çıkıyorlar ki terör örgütlerinin orada kampanya yapması için her türlü imkanı sağlıyorlar, Türkiye'den bakanlar, milletvekilleri gidince onlara engel oluyorlar. Atlarıyla, itleriyle insanların üzerine gidip onları yaralıyorlar. Bunlar Türkiye'nin iyiliğini mi istiyor? Hayır. O halde cevabımız evet."

Başbakan Yıldırım, geçmişten bu yana Sincan'ın demokrasinin ve özgürlüğün ne demek olduğunu çok iyi bildiğini belirtti.

Pazar günü bir seçim yapmayacaklarını, Türkiye'nin geleceğine karar vereceklerini anlatan Yıldırım, şu görüşlerini paylaştı:

"Gençlerimizin, torunlarımızın geleceğine karar veriyoruz. Türkiye darbelerle, muhtıralarla, cuntalarla yaşamaya devam mı edecek, yoksa milletin iktidarıyla yoluna devam mı edecek? Millerin iktidarıyla sürekli istikrarla yolumuza devam edeceğiz, inşallah. Kardeşlerim şunu aklınızdan çıkarmayın. Pazar günü ülkemizin geleceği için en iyi tercihi yapacaksınız. Bazı kendini bilmezler 'Bakın ha evet verirseniz, nasıl düşmanı İzmir'den denize döktük, sizi de dökeriz' dediler. Onları biz denize dökmeyiz. Bizde kin yok. Bizde intikam yok. Bizde kardeşlik var. Biz ancak bunu diyenleri sandığa gömeriz, sandığa."

Yıldırım, konuşmasını tamamlamasının ardından, Sincan esnafını ziyaret etti.

Kaynak: AA