Новый председатель комитета по иностранным делам ЕП посетит Азербайджан

2017-04-14 17:54 | www.oxu.az | 2

Делегация во главе с новым председателем комитета по иностранным делам Европарламента Дэвидом Макалистером совершит визит в Азербайджан.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщил председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

Он подчеркнул, что визит состоится в мае.

С.Сеидов напомнил, что возглавляемая им делегация недавно находилась с визитом в Брюсселе, где провела важные встречи, служащие развитию двусторонних связей:

«Мы провели встречи с представителями Европарламента, в том числе председателем комитета по иностранным делам Дэвидом Макалистером, обсудили развитие связей. Во время визита делегации Европарламента в Азербайджан обсуждения в связи с еще большим расширением связей будут продолжены».

Н.О.