КНДР назвала цели авиаудара в случае агрессии США

2017-04-14 18:10 | www.oxu.az | 2

В случае агрессии со стороны Вашингтона КНДР атакует американские военные базы и резиденцию президента в Сеуле.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в распространенном заявлении представителя генштаба Корейской народной армии.

«Все политические, экономические и военные провокационные происки будут решительно сорваны сверхмощным ответом со стороны нашей армии и народа», - говорится в заявлении, переданном по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи.

Как отметил представитель генштаба КНА, ответ КНДР будет включать варианты превентивного удара на суше, море и с воздуха.

В качестве возможных объектов для удара названы военные базы США в Осане, Кунсане и Пхёнтхэке, а также президентская резиденция «Чхонвадэ», которые генштаб КНА грозит «превратить в пепел в считанные минуты». Также представитель генштаба призвал не забывать, что ракеты КНДР нацелены и на базы США в Японии, а также на территории США.

Н.О.