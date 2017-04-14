Бактрансагентство будет информировать о работе транспорта во время Исламиады

2017-04-14 20:57 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Все работы по информированию о работе транспорте в связи с IV Исламскими играми солидарности Баку-2017 будет осуществлять Бакинское транспортное агентство.

Как сообщили Trend в пятницу в агентстве, в связи с этим вся официальная информация о режиме работы общественного транспорта, изменениях в маршрутах автобусов, о перекрытых дорогах и о всех транспортных мероприятиях до и во время Игр будет размещаться на официальных информационных источниках Бакинского транспортного агентства (на веб-странице агентства bna.az, на странице Бакинского транспортного агентства в Facebook), а также на веб-странице Баку-2017 (www.baku2017.com).

Кроме того, самая последняя информация о всех транспортных мероприятиях в связи Играми будет доводиться до общественности посредством AvtoRadio (107.7 fm).

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)