Йылдырым назвал условие своего ухода с поста премьера Турции

2017-04-14 18:40 | www.oxu.az | 2

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил, что подаст заявление об отставке, если конституционные изменения, вынесенные на референдум 16 апреля, приведут к переходу страны на федеративную систему.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, по его словам, те, кто уже ничего другого придумать не может, говорят теперь, что Турция в результате референдума откажется от унитарной системы.

«То есть будет центральное правительство и множество маленьких правительств: вот главное правительство, а рядом с ним правительство Коньи. Как такое может быть? Если такая федеративная система появится, я как глава партии и как премьер-министр сразу же подам в отставку», - сказал политик на митинге в Анкаре, добавив, что тема перехода на федеративное устройство чувствительна для Турции, имея в виду сепаратизм в населенных курдами регионах на юго-востоке страны.

Н.О.