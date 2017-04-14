США направят истребители пятого поколения F-35A в Европу

2017-04-14 21:03 | www.trend.az | 3

Соединенные Штаты направят истребители пятого поколения F-35A Lightning II в Европу 15-16 апреля, передает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства обороны США.

"В предстоящие выходные дни ВВС США разместят небольшую группу самолетов F-35A Lightning II в Европе в рамках запланированной тренировочной миссии. Предполагается, что в течение нескольких недель истребители будут задействованы в учениях вместе с другой авиацией США и НАТО, находящейся в Европе, в рамках Инициативы по обеспечению европейской безопасности", - говорится в пресс-релизе военного ведомства.

В нем поясняется, что "развертывание для отработки учебных задач станет важной вехой в развитии программы F-35, которая позволит ВВС продолжать демонстрировать операционные возможности самолетов пятого поколения". "Кроме того, это поможет уточнить требования, которые будут предъявляться при размещении F-35A в Европе, что в свою очередь намечено на начало 2020-х годов", - отмечается в документе.

"После того, как самолеты будут переброшены в Европу, американские ВВС в Европе и Европейское командование ВС США предоставят дополнительную информацию об отработке учебных задач F-35A, как только она появится", - заключило ведомство.

F-35 - многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии "стелс" и способная нести ядерные боезаряды. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, предполагается приобретение самолета Израилем и Японией.