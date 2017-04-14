Эксперты снизили прогнозы роста ВВП США

2017-04-14 19:33 | www.oxu.az | 2

Аналитики последовательно снижают прогнозы роста американской экономики, сомневаясь в способности президента США Дональда Трампа выполнить свои предвыборные обещания в экономической сфере.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на Интерфакс, об этом пишет The Wall Street Journal.

Средний прогноз экспертов, опрошенных WSJ в апреле, предполагает рост ВВП США в первом квартале 2017 года на 1,4% в пересчете на годовые темпы против ожидавшихся в марте 1,9% и прогнозировавшихся в декабре 2,3%.

Если в январе 71% опрошенных экономистов учитывал возможность существенных перемен в налоговой сфере в своих прогнозах, то в апреле таких было всего 44%. Большинство аналитиков считает, что «значительных» стимулов в данной сфере ждать не стоит, однако по-прежнему допускают возможность незначительного стимулирования. Более того, 16% экспертов допускают вероятность наступления рецессии в США в последующие 12 месяцев против 14% в марте.

«Многие по-прежнему продолжают верить в обещанные в ходе предвыборной кампании Трампа меры бюджетно-налогового стимулирования, - говорит старший экономист Economic Outlook Group Бернард Баумоль. - Но со временем отсутствие конкретных действий выльется в разочарование, если не в полный скептицизм».

Кроме того, WSJ задал респондентам вопрос о том, когда, по их мнению, Федеральная резервная система (ФРС) начнет сокращать объем активов на своем балансе. Почти 70% экономистов ответили, что ждут этого шага до конца текущего года, против 22% в марте.

Также большинство экономистов сошлись во мнении, что следующее повышение ставки ФРС состоится в июне, однако далее мнения разделились: более половины опрошенных (55,7%) ожидают третьего подъема ставки в сентябре, а треть (31,1%) - в декабре. В опросе WSJ, проведенном с 7 по 11 апреля, принял участие 61 респондент.

C.Б.

